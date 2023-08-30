Beşiktaş'ta Bonucci gelişmesi

Bu hafta içinde yeni savunmacısını kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş hedefleri için kolları sıvadı.

Fanatik'in haberine göre; Juventus’taki 12 yıllık kariyeri sona eren ve kendisine takım arayan 36 yaşındaki dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

İlk etapta Almanya’da kalmak isteyen başarılı ismi, prensipte anlaştığı Lazio’da teknik direktör Maurizio Sarri son anda veto etti.

Oyuncunun geçen hafta kararını Lazio’dan yana kullanması sonrası Union Berlin yarıştan çekilmişti. Transferde 2 favorinin bir anda oyun dışı kalması sonrası Beşiktaş, Bonucci için bir anda favori haline geldi. Kartal’ın gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.