Beşiktaş’ta büyük hüsran! Elde sadece Türkiye Kupası kaldı

Sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş’a hüsran hakim. Ligde şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan siyah beyazlılar Twente’ye deplasmanda mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi’ne de veda etti. Beşiktaş’ın elinde geçen sezon olduğu gibi sadece Türkiye Kupası kaldı.

Beşiktaş’ta yaşanan büyük hüsran sonrası yapılan transferlerin maliyeti dikkat çekti. Siyah beyazlılar, Geçen sezonun devre arasından bu yana yaptığı transferlere toplam 100 milyon euro harcadı. Bu paranın içinde bonservislerle birlikte oyuncu maaşları, ve diğer yükümlülükler de yer alıyor.

Beşiktaş’ta bu dönemde en yüksek bonservis verilen 2 oyuncudan Al Musrati için 12 milyon euro, Muçi için 10 milyon euro ödendi. Öte yandan en yüksek maaşı alanlar Immobile, Rafa Siva ve Paulista oldu. Ancak bu oyuncuların aynı zamanda takımı hücumda ve savunmada sırtlamaları da dikkat çekiyor.

Beşiktaş, eski yönetim döneminde harcadığı büyük paralara rağmen Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 22 puan gerisine düşerken UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. Beşiktaş’ın elinde kalan tek kupa kazanma şansı ise geçen sezon olduğu gibi Türkiye Kupası’na kaldı.

Olağanüstü seçimde göreve gelen Serdal Adalı döneminde henüz transfer gerçekleşmezken arayışların ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.