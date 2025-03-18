Beşiktaş’ta büyük operasyon başlıyor! Yıldız oyunculara yol göründü

Beşiktaş bir yandan sezonu ilk 3 içinde bitirmeye çalışıp Türkiye Kupası’nı kazanmayı hedeflerken diğer yandan önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışıyor. Üst üste gelen mağlubiyetler teknik heyet ve oyuncuların moralini bozarken, milli ara sonrası oynanacak Galatasaray derbisi için yoğun bir çalışma başladı.

Siyah beyazlı yönetim, sezon sonu için kritik bir karar almayı hedefliyor. Buna göre, Serdal Adalı yönetimi hem takımdaki maaş yükü azaltmak hem de yaş ortalamasını düşürmek için takımdan çok sayıda oyuncu ile yolların ayrılmasını hedefliyor. Gönderilecek oyuncuların başında ise en yüksek maaşı alan bazı isimler yer alıyor.

Gelen son haberlere göre Beşiktaş yönetimi bu sezon beklentilerin altında kalan Immobile ve Paulista ise yolları ayırmayı hedefliyor. Öte yandan zaman zaman iyi oynasa da sisteme tam olarak uyum sağlayamayan Joao Mario’nun da yeni sezonda takımda yer alması beklenmiyor.

Siyah beyazlı yönetimin planlarına göre Massuaku ile yeni sözleşme imzalanması düşük ihtimal olarak görülürken Chamberlain de gönderilmesi planlanan isimler arasında yer alıyor.

Önümüzdeki sezon takımda olmayacak isimlerin belirlenmesinde son sözün ise teknik heyette olacağı öğrenildi.