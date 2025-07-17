Beşiktas'ta büyük sıkıntı: Bir değil iki kere oldu

İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'la anlaştığını ve futbolcuyu İstanbul'a davet ettiğini açıklayan Beşiktaş, 28 yaşındaki yıldızın 2 kere İstanbul seyahatini ertelemek istemesi üzerine transferden vazgeçtiğini duyurdu.

OSAYİ DE İSTANBUL'A BEKLENİYORDU

Siyah beyazlılar daha önce Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi Samuel ile de görüşmelerde bulunmuş ve oyuncuyla anlaşmıştı.

Nijeryalı futbolcunun imza için İstanbul'a gelmesi beklenirken oyuncu tarafından gelen istekler nedeniyle Beşiktaş'ın transferden çekildiğini açıklanmıştı.

Ole Gunnar Solskjaer liderliğinde Avusturya kampında yeni sezona hazırlanan siyah beyazlılarda sağ bek pozisyonunda şu an sadece Jonas Svensson bulunuyor.

Beşiktaş'ın sağ beke takviye için hangi oyuncuya yöneleceği ise belirsizliğini koruyor.

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