Beşiktaş'ta büyük sorun: Immobile anlaştı ama...

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Beşiktaş'ta büyük sorun: Immobile anlaştı ama...

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen İtalyan golcü Ciro Immobile'ye Serie A ekibinden teklif geldi.

Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve gelecek sezon planlamasında yer almayan İtalyan forvet Ciro Immobile'ye ülkesinden teklif geldi.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekibi Bologna, Immobile ile temasa geçti. Yıldız futbolcunun da Bologna'ya transfer olmaya sıcak baktığı ve Bologna Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile de temas kurduğu öğrenildi.

İtalyan golcünün Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 6.5 milyon euro ücret ise transferin tamamlanmasına engel oldu. Taraflar arasında yıllık ücret konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Beşiktaş forması altında 41 maçta süre bulan Ciro Immobile, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.

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