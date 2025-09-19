Besiktaş'ta büyük sürpriz! 11'e döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk 11'de sürpriz bir isme görev verdi.

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak zorlu karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

NECİP UYSAL YAKLAŞIK 1.5 YIL SONRA 11'DE

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Necip Uysal'a ilk 11'de şans vermesi dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu 1 yıl 4 ay sonra ilk kez Süper Lig'de maça ilk 11'de başlayacak.

İşte Göztepe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri:

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Juan, Janderson

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Necip, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham

