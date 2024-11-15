Beşiktaş’ta büyük transfer operasyonu başlıyor. Hedefte 2 genç yıldız var

Süper Lig’de üst üste aldığı kötü sonuçlarla birlikte lider Galatasaray’ın 10 puan gerisine düşen Beşiktaş’ta gözler ara transfere çevrildi. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan siyah beyazlı yönetim 2 transfer yapmayı hedefliyor. Teknik heyet ve yönetimin transferde önceliğinin ise kanat bölgesi olduğu belirtiliyor.

HEDEFİNE 2 YILDIZI ALDI

Siyah beyazlıların hedefinde 2 yetenekli genç yıldız olduğu öğrenildi. Bunlardan birinin Lyon forması giyen Rayan Cherki olduğu belirtiliyor. Borçları nedeniyle küme düşme tehlikesi olan Fransız kulübünün satış listesinde bulunan Cherki için siyah beyazlı yönetimin tüm şartları zorlaması bekleniyor.

Başkan Hasan Arat’ın Lyon’a Cheriki için 20 milyon euroluk bir teklif yapacağı belirtiliyor.

Beşiktaş’ın hedefindeki bir başka ismin ise Milan forması giyen genç kanat oyuncusu Samuel Chukwueze olduğu öğrenildi. Yönetimin genç kanat oyuncusunu kiralamak için harekete geçeceği öğrenildi. Chukwueze’ye Premier Lig ekiplerinden Everton’un da talip olduğu belirtiliyor.

YENİ TRANSFER İLE YOLLAR AYRILACAK MI?

Beşiktaş’ta gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de önemli yer tutuyor. Siyah beyazlıların satış listesinin başında Onana ve Chamberlain bulunurken, sezon başında takıma gelen isimlerden birinin de ayılığı gündeme geldi. Buna göre, Benfica’dan gelen ancak beklentilerin altında kalan Joao Mario’nun devre arasında ayılabileceği belirtiliyor. Portekizli oyuncuya Brezilya ve Fransa’dan taliplerin olduğu öne sürüldü.