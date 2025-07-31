Beşiktaş'ta çanlar onun için çalıyor! Ligde olmayacak

Beşiktaş'ta Süper Lig başlalamadan teknik direktör krizi çıktı. Siyah beyazlılar, Avrupa Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shaktar'a 4-2 ve 2-0 kaybederken oynanan futbol taraftarların büyük tepkisini çekti. Kulüpte Kartal'ın Norveçli hocası Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı iddiası güçlendi.

SÜPER LİG'E SOLSKJAER İLE BAŞLANMAYACAK

Kulübe yakınlığıyla bilinen gazetecilerden Övünç Özdem, sosyal medyasından yaptığı açıklamada Süper Lig başlayana kadar teknik direktör yaşanacağını iddia etti. Özdem şunları söyledi: "Beşiktaş’ta son bir haftadır teknik direktör değişikliği açık şekilde konuşuluyor. Kulüp içinde yüksek sesle dile getirilmeye başlanan bu konuda artık somut adımlar atılacaktır. Yeni adaylar veya yeni aday belli mi bilmiyorum ama Beşiktaş Süper Lig’e Solskjaer ile başlamayacak."

İSTIFA SORUSUNA YANIT

Solskjaer Shakhtar Donetsk maçının ardından yapılan basın toplantısında kendisine sorulan "İstifa edecek misiniz?" sorusuna "Hayır. Bir maceraya başladık. Bu sezona yeni başlıyoruz. Başka bir turnuvaya devam edeceğiz. Beşiktaş’ın gelecekle ilgili projesi için doğru insan olduğumu düşünüyorum. Devam etmek istiyorum. Şampiyonluktan sonraki süreçte Beşiktaş zorlu bir süreç geçirdi, şu anda önemli olan şey istikrar" yanıtını verdi.

AYRILIĞIN ÖNÜNDEKİ EN ÖNEMLİ ENGEL TAZMİNAT

Beşiktaş, Norveçli teknik direktör ile yollarını ayırmak isterse bile bunun maliyeti büyük olacak. Solskjaer'e 2025-26 sezonunda 3.6 milyon euro ödenecek. Görevden alınma durumunda Norveçli hocanın bu parayı istemesine kesin gözüyle bakılıyor.

BAŞKAN SONUÇLARA BAĞLI DEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, iki gün önce Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada teknik direktör Solskjaer'in alacağı skorlarla değerlendirileceğini söylemişti. Norveçli teknik adamın yıpratılmasına izin verilmeyeceklerini belirten Adalı, "Teknik direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile de bir planlama dahilinde yola çıktık. Alınacak skorlar elbette değerlendirilecektir ancak yıpratmaya yönelik manipülatif yaklaşımlara asla prim vermeyeceğiz." demişti.

SERGEN YALÇIN VE ŞENOL GÜNEŞ İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ta olası bir teknik direktör değişikliğinde öne çıkan isimler siyah beyazlılarla şampiyonluk yaşayan iki isim Sergen Yalçın ve Şenol Güneş. Siyah beyazlılara yakın kaynaklar Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük için bir adım önde olduğunu belirtiyor.