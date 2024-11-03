Beşiktaş’ta çatı yangını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beşiktaş’ta çatı yangını

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yangın, saat 13.00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Özgür Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm çatıya yayılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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