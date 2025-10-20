Beşiktaş’ta sezon başında Fenerbahçe’den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder, performansını her geçen hafta artırmaya devam ediyor. Bu sezon Gençlerbirliği karşısında ilk kez bir maçta ilk 11’de sahaya çıkan milli futbolcu, gösterdiği etkili performansla takımının hücum hattındaki en başarılı ismi oldu.

Rafa Silva’nın asistinde fileleri havalandıran 28 yaşındaki yıldız, Sofascore verilerine göre 7.8 puan alarak “Maçın en iyisi” seçildi. Daha önce Başakşehir karşılaşmasında oyuna sonradan girip galibiyet golünü atan Cengiz Ünder, Süper Lig’de bu sezon iki gole ulaştı.

CENGİZ ÜNDER'İN BONSERVİSİ ALINACAK

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteğiyle transfer edilen milli futbolcunun performansından memnun olan Beşiktaş Yönetimi kararını da verdi. Yönetim, sezon sonunda 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Cengiz Ünder’i bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor.