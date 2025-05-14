Beşiktaş'ta cip bina boşluğuna uçtu

Araçta bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlattı.

KAZA ORTAKÖY’DE GECE YARISI YAŞANDI

Olay, saat 00.15 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Tavukçu Remzi Sokak'ta meydana geldi. 01 EOS 88 plakalı cip, sokakta yokuş aşağı seyrederken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bina boşluğuna uçtu. Araç, çarpışmanın etkisiyle korkuluklara çarparak durabild

CİPTEKİLER KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

Kazanın ardından cipte bulunan iki kişi, kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde yaralanan olmadığı belirlendi.

ARAÇ EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

Kazada ciddi hasar gören cip, olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.