Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu!

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Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu!

Süper Lig devi Beşiktaş'ta takımdaki geleceği yılan hikayesine dönen Ciro Immobile için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan oyuncunun, ülkesine dönmesinin an meselesi olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaşatan Ciro Immobile'de ayrılık çok yakın. İtalyan medyasından Bologna'nın transferde sona geldiği öne sürüldü.

CIRO IMMOBILE SERIE A'YA DÖNÜYOR

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Serie A ekiplerinden Bologna, Immobile'yi transfer etmeye bir adım uzaklıkta.

Haberde ayrıca, önümüzdeki birkaç saat içinde Beşiktaş'ın yeşil ışığı yakmasının beklendiği belirtlildi. Beşiktaş onay verirse Immobile, Bologna ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

İtalyan golcü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 41 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda ise 19 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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