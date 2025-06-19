Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye talip var!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye talip var!

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak için uğraştığı Ciro Immobile için sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan yıldıza, ülkesinden beklenmedik bir talip çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaşlı İtalyan golcü Ciro Immobile, sezon sonunda yeniden ülkesine dönebilir. İtalyan basını, ülkesine dönmek isteyen yıldız golcünün yeni talibini duyurdu.

CIRO IMMOBILE'YE BOLOGNA TALİP

Corriere dello Sport'un haberine göre; İtalya Serie A ekibi Bologna, Ciro Immobile ile kadrosunu güçlendirmek istiyor. Haberde, Edin Dzeko'nun Fiorentina ile anlaşmasının ardından Bologna ekibinin rotayı Ciro Immobile'ye çevirdiği belirtildi.

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Tecrübeli futbolcu siyah beyazlı forma ile geçtiğimiz sezon 41 maçta 19 gol 4 asistlik katkı sağladı. Ciro Immobile'nin sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

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