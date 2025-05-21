Beşiktaş'ta Danimarka rüzgarı esiyor!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Danimarka rüzgarı esiyor!

Yeni sezon için forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş aradığı ismi Almanya'da buldu. Siyah-beyazlılar, Wolfsburg'un Danimarkalı golcüsü için görüşmelerine başladı.

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında öncelik verdiği santrfor bölgesi için Jonas Wind'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılarda scout şefi Eduard Graf'ın önerisi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla yönetim harekete geçti. Alman ekibi Wolfsburg ile 1 yıl kontratı kalan Danimarkalı oyuncunun temsilcileriyle yapılan ilk görüşmede düşünceleri alındı. Wind, transfere kapıyı kapatmadı ancak önceliğinin Avrupa olduğu iletildi.

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GELECEK TEKLİFLERİ GÖRMEK İSTİYOR

Wolfsburg'dan ayrılması beklenen 26 yaşındaki santrfor, acele etmeden gelecek teklifleri görmek istiyor. Bu süreçte menajeriyle Beşiktaş arasındaki temaslar ise devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Wolfsburg ile bonservis pazarlığına girecek. Kartal'ın golcü transferine ayırdığı bütçe 10 milyon euro.

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