Dele Alli'den şaşırtan istek

Beşiktaş'ın İngiltere'nin Everton takımından kiraladığı Dele Alli'nin, takıma daha yeni katılmasına rağmen kısa sürede uyum sağladığı görüldü.

Everton'la hazırlık kampı geçiren, Premier Lig'de bu sezon 2 maçta forma giyen Dele Alli'nin hazır ve formda olması dikkat çekti.

Dele Alli'nin teknik direktör Valerien Ismael'le de bir görüşme yaparak Sivasspor maçında ilk onbirde oynamak istediğini ilettiği öğrenildi. İngiliz futbolcunun Beşiktaş taraftarının önünde forma giymek için sabırsızlandığını belirttiği de ifade edildi.

Ismael'in ise yarınki maçta ikinci yarıda Alli'ye görev vermeyi planladığı, sonraki maçlarda da ilk onbire almayı düşündüğü bildirildi.