Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları başladı

Kaynak: İHA
Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlar son antrenmanda taktik ve kondisyon çalıştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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