Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: İHA
Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig’de oynayacağı Galatasaray derbisi için hazırlıklarına devam ediyor. Siyah beyazlılar bugünkü antrenmanlarda taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalar ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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