Beşiktaş’ta derbi öncesi endişelendiren tablo: Solskjaer kara kara düşünüyor

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Beşiktaş’ta derbi öncesi endişelendiren tablo: Solskjaer kara kara düşünüyor

Süper Lig’de Fenerbahçe’ye konuk olacak Beşiktaş’ta teknik heyeti endişelendiren bir tablo ortaya çıktı. Teknik Direktör Solskjaer’in soruna çözüm bulabilmek için kara kara düşündüğü öğrenildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe’ye konuk olacağı derbi maçının hazırlıklarına devam ederken ortaya çıkan bir sorun can yakıyor. siyah beyazlılarda savunmadaki eksikler teknik heyeti düşündürüyor.

Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu sakatlıkları nedeniyle son antrenmana katılamadı. Sağlık heyeti, iki futbolcuyu da Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışıyor. Paulista ve Emirhan'ın durumu son taktik antrenmanda netlik kazanacak.

Siyah beyazlı ekipte Ernest Muçi’nin de sakatlığı sürüyor. Arnavut futbolcunun derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle 1 buçuk aydır sahalardan uzak kalan Felix Uduokhai ise takımla çalışmalara başladı. Alman futbolcunun, henüz tam olarak hazır olmadığı ifade edildi.

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