Beşiktaş’ta derbi öncesi korkutan gelişme. Antrenmana çıkmadı

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Beşiktaş’ta derbi öncesi korkutan gelişme. Antrenmana çıkmadı

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi korkutan bir gelişme yaşandı. Takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy son antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

KORKUTAN GELİŞME

Siyah beyazlıların son antrenmanında korkutan bir gelişme yaşandı. Takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy son çalışmada yer almadı. Genç yıldız, kasığındaki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı olarak milli takım kadrosundan çıkarılmıştı.

Bugünkü çalışmada yer alamayan genç oyuncunun Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı hafta içinde netlik kazanacak.

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