Beşiktaş'ta dört futbolcunun bileti kesildi

Yeni sezonda yapılacak transferler öncesi kadroda yer açmak isteyen Beşiktaş'ta takımdan gönderilecek oyuncular belli oldu.
Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Scouting Direktörü Eduard Graf arasında yapılan toplantılarda 4 futbolcunun biletinin kesildiği ortaya çıktı.
Uzun süren sakatlığından beklenildiği gibi dönmeyen Tayyip Talha Sanuç, istenen performansı göstermeyen Onur Bulut ve Antalyaspor’la kiralık sözleşmesi biten Emrecan Uzunhan’ın gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği iddia edildi.
Mert Günok'un arkasında kalan kaleci Ersin Destanoğlu'nun da süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan 24 yaşındaki kalecinin önceliğinin Avrupa'da forma giymek olduğu öne sürüldü.
Siyah beyazlıların tecrübeli orta sahası Salih Uçan'ın da teklif gelmesi durumunda elden çıkarılabileceği belirtildi.