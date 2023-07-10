Beşiktaş'ta Dusan Tadic bombası

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gündeme Hollanda'da Ajax forması giyen Dusan Tadic geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Dusan Tadic için resmi teklif yaptı.

Bonservis bedelinin bulunmadığı belirtilirken, Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.

DUSAN TADIC KİMDİR?

Dusan Tadic, 20 Kasım 1988 yılında Sırbistan'da dünyaya gelmiştir. 181 cm boyundaki Tadic, sol kanat olarak görev yapmaktadır. 98 kez milli formayı giyen yıldız isim 21 gol kaydetti.

Ajax forması giyen Tadic, 6 milyon euro piyasa değerine sahiptir. Vojvodina'da futbola başlayan Tadic, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax'ta oynadı. 660 kez sahaya çıkan Tadic, 202 gol 232 asist üretmiştir.