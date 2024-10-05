Beşiktaş’ta Eintracht Frankfurt mağlubiyetinin faturası kesildi

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Beşiktaş’ta Eintracht Frankfurt mağlubiyetinin faturası kesildi

Beşiktaş’ta Eintracht Frankfurt mağlubiyetinin faturası 3 oyuncuya kesildi. Siyah beyazlıların deplasmanda oynayacağı Gaizantep FK maçında 3 oyuncu kulübeye çekilecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Eintracht Frankfurt’a karşı aldığı 3-1’lik mağlubiyetin ardından deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda Teknik Direktör van Bronckhorst, Alman ekibine karşı alınan mağlubiyetin faturasını kesti. Beşiktaş’ta 3 oyuncunun kulübeye çekilmesi bekleniyor.

Eintracht Frankfurt maçı öncesi sakatlanan kaleci Mert Günok’un, Gaziantep’e karşı forma giyeceği öğrenilirken savunma 4’lüsünün ise değişmesi beklenmiyor. Orta sahada Ndour’un yerine ilk 11’de Salih Uçan’a şans verileceği belirtilirken, bir süredir yedek kulübesinde oyuna girmeyi bekleyen Semih Kılıçsoy ise Gaziantep deplasmanında özlediği formaya kavuşacak. Bu durumda Muçi kulübeye çekilecek.

Beşiktaş’ın yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı saat 19.00’da başlayacak.

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