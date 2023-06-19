Beşiktaş'ta Ekambi sesleri. Yönetim harekete geçti

Üç kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ta kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim, Toko Ekambi için harekete geçti.

Beşiktaş'ta Ekambi sesleri. Yönetim harekete geçti

Editör: Barış Atakan

Bu sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan Siyah Beyazlılar'ın Teknik Direktör'ü Şenol Güneş, orta saha ve savunma hattının yanı sıra hücumda da kadro derinliği istiyor. Bu doğrultuda temaslara başlayan yönetim, Lyon’da Toko Ekambi için temaslara başladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Fransız ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğu öğrenilirken Lyon ile bonservis bedeli görüşmelerine başlayan siyah beyazlılar, 2,5 milyon Euro karşılığında transferi tamamlamayı planlamak istediği de gelen haberler arasında yer alıyor.

13 GOLE DİREKT KATKI
Beşiktaş Lyon ile anlaşması halinde Ekambi ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçen sezonun 2. yarısında Rennes’e kiralanan Kamerunlu oyuncu, Lyon ve Rennes’de 19’ar olmak üzere toplam 38 maça çıktı. 9 gol, 4 asistlik hücum katkısı sağlayan Ekambi, 46 kez formasını giydiği Kamerun milli takımında 13 gol attı.

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