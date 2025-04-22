Beşiktaş'ta ensesinden vurulmuştu! Kiralık katilin fiyat tarifesi ortaya çıktı

Sabah’ın ulaştığı bilgilere göre, Kadir N. savcılık ifadesinde cinayet teklifinin Arda A. tarafından geldiğini belirtti. Zorlu yaşam koşullarından bunalan ve bir dönem tekstil atölyelerinde çalışan Kadir N., Kocaeli Darıca’dan İstanbul’a getirildiğini ve burada Arda A. ile diğer şüphelilerle tanıştırıldığını anlattı. İfadesinde, “Beni bu işe zorladılar. 50 bin euro vereceklerini söylediler, reddedersem öldüreceklerini ima ettiler. Arda A. planı yapan kişiydi,” dedi.



CİNAYET ANI VE KAÇIŞ PLANI

Kadir N., Beşiktaş Çarşı’daki bir kafede oturan hedefin fotoğrafını önceden gördüğünü, olay günü motosikletle bölgeye geldiğini ve tetiği çektiğini detaylarıyla aktardı. Cinayet sonrası kaçış planı ise titizlikle hazırlanmıştı. Kadir N., “Silahı Uğurcan verdi, Arda A. ateş etme talimatını verdi. Olaydan sonra motosikletle kaçtık, sokaklarda dağıldık. Edirne’ye gittim, oradan Yunanistan’a geçirilecektim,” diyerek planı açıkladı.



SUÇ AĞI ORTAYA ÇIKIYOR: “CASPERLAR” KOD ADI

Kadir N.’nin ifadesi, organize bir suç şebekesinin varlığını gözler önüne serdi. Arda A., Eray T., Uğurcan ve Ali T.’nin planın parçası olduğunu belirten tetikçi, özellikle Uğurcan’ın sosyal medyada “Casperlar” kod adını kullandığını ve kendisine silahı temin ettiğini söyledi. Şebeke üyelerinin sahte kimlikler, gizli sosyal medya hesapları ve kod adlarla iletişim kurduğunu açıkladı.



PARA TRAFİĞİ VE KAÇIŞ GÜZERGÂHI

Kadir N., cinayet sonrası Edirne üzerinden Yunanistan’a kaçmayı planladığını, sınırda bir aracın kendisini alacağını ve 5 bin euro avans aldığını belirtti. Kalan paranın Yunanistan’a ulaştığında ödeneceği söylenmiş. Tetikçi, “Edirne’de kaçışı organize edenler bana ne yapacağımı, nereye gideceğimi söylediler. Ben sadece onların dediklerini yaptım,” diyerek şebekenin bir piyonu olduğunu savundu.



ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Savcılık sorgusunda Kadir N.’ye şüpheli fotoğrafları gösterildi. Tetikçi, Ali T.’yi tanıdığını, Arda A.’nın cinayeti planladığını, Eray T.’nin olay günü yanında olduğunu ve Uğurcan’ın silahı sağladığını doğruladı. Burhan B.’yi ise sadece tanıdığını ifade etti.

Kadir N.’nin detaylı anlatımı, olayın bireysel bir eylem değil, organize bir suikast olduğunu ifade eder nitelikte.

Hedef kişiyi tanımadığını, sadece kendisine verilen fotoğrafla hareket ettiğini belirten tetikçinin ifadesi, soruşturmadaki diğer delillerle uyumlu. Güvenlik birimleri, şebekenin diğer üyelerini ve bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ta bir kafeteryada oturan Cengiz Ş, arkasından yaklaşan kapüşonlu kişi tarafından eşinin gözü önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Ensesine bir el ateş edilen Cengiz Ş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edirne'den yurt dışına çıkmayı planlayan şüpheli Kadir N. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olay, 15 Nisan salı günü saat 23.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti.

Edirne'den yurt dışına çıkmaya hazırlanan şüpheli 22 yaşındaki Kadir N., polis ekipleri tarafından kaçamadan Kağıthane’de yakalandı.

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