Beşiktaş'ta Mert Günok’un formsuzluğu sonrası teknik direktör Sergen Yalçın’ın kaleyi teslim ettiği Ersin Destanoğlu ocak ayında takımdan ayrılabilir.

SEVILLA'NIN RADARINA GİRDİ

Son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 24 yaşındaki kaleci, İspanya’nın köklü kulüplerinden Sevilla’nın radarına girdi.

Transfermarkt’ın haberine göre La Liga temsilcisi Sevilla, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu ile yakından ilgileniyor.

ERSİN İÇİN TRANSFER ŞARTI

Beşiktaş’ta transferin gerçekleşmesi, kulübün devre arasında yapacağı hamleye bağlı. Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde yeni bir kaleci konusunda anlaşma sağlarsa, Ersin Destanoğlu’nun ocak ayında takımdan ayrılmasına izin verilecek.

Aksi senaryoda, genç file bekçisinin sezon sonuna kadar takımda kalması ve sözleşmesinin bitmesiyle yolların ayrılması bekleniyor.