Beşiktaş'a sevindiren haber Muçi'den geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Muçi'nin de antremanda yer alması dikkat çekti.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.