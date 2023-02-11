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Şenol Güneş talep etti. Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini transferi için ısrarı sürüyor.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 12:41
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Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi

Şenol Güneş talep etti. Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi
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Beşiktaş'ta kanat takviyesi için çalışmalar sürüyor. Kartal, Fabio Borini görüşmelerinde Karagümrük ile anlaşmaya varamamıştı.

ŞENOL GÜNEŞ ISRARCI

Beşiktaş'ın 1 milyon Euro önerisine karşın kırmızı-siyahlılar ayrıca N'Koudou'yu da istemiş ancak Kamerunlu oyuncu gitmek istemeyince transfer gerçekleşmemişti.

Bu gelişmenin ardından Şenol Güneş'in Borini isteğini tekrarladığı belirtildi.

Kartal'ın oyuncu için rakamı 1 milyon 250 Euro'ya çıkacağı öğrenildi.

DJENEPO İÇİN 4 MİLYON EURO

Kanat arayışlarını yurtdışında da devam ettiren Beşiktaş, Moussa Djenepo için Southamptan'a son olarak 4 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satışından pay teklifinde bulundu.

Söz konusu rakamın 4 eşit taksit halinde ödenmesi şartı da İngiliz kulübüne iletildi.

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