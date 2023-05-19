Beşiktaş'ta flaş Cenk Tosun gelişmesi. İmzalar atılıyor

Beşiktaş yeni sezon çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda ilk imzayı Cenk Tosun atacak.

Siyah beyazlılar ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Cenk Tosun ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağlandı.

Tecrübeli golcü ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

PERFORMANSI

31 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon çıktığı 31 maçta 16 gol atarken, 4 asist kaydetti.

Toplamda Beşiktaş ile 177 maça çıkan Cenk Tosun, 83 gol attı ve 18 asist yaptı.

Cenk Tosun, Beşiktaş’ta 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı Ayrıca 1 kez de Türkiye Kupası kazandı.