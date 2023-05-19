Beşiktaş'ta flaş Cenk Tosun gelişmesi. İmzalar atılıyor

Beşiktaş, milli oyuncusu Cenk Tosun ile sözleşme yeniledi.

Beşiktaş'ta flaş Cenk Tosun gelişmesi. İmzalar atılıyor

Beşiktaş yeni sezon çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda ilk imzayı Cenk Tosun atacak.

Siyah beyazlılar ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Cenk Tosun ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağlandı.

Tecrübeli golcü ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

PERFORMANSI
31 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon çıktığı 31 maçta 16 gol atarken, 4 asist kaydetti.

Toplamda Beşiktaş ile 177 maça çıkan Cenk Tosun, 83 gol attı ve 18 asist yaptı.

Cenk Tosun, Beşiktaş’ta 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı Ayrıca 1 kez de Türkiye Kupası kazandı.

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