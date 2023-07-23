Beşiktaş'ta flaş gelişme. Ceyhun Kazancı kararını verdi

Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın istifasını verdiği ortaya çıktı.

Kazancı, geçen sezon başında teknik direktörlüğe Valerien Ismael'in getirilmesi nedeniyle çok eleştirilmiş, bu sezon da transferlerin gecikmesinden sorumlu tutulmuştu.

Ayrıca teknik direktör Şenol Güneş'in de Kazancı'yla çalışmak istemediği biliniyordu. Hatta Güneş, Kazancı'yı Almanya kampına da almamıştı.

NTV Spor Muhabiri Övünç Özdem'e konuşan Kazancı, "Görevimden istifa etmeyi düşünüyorum. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile görüşüp planlamasını yapacağım.” açıklamasını yaptı.

Beşiktaş yönetiminin istifayı kabul etmesi, ya da Kazancı'ya başka bir görev vermesi bekleniyor.