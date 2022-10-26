Flaş gelişme.. Valerien Ismael antrenmana çıkmadı. İşte Beşiktaş'ın başındaki isim

Beşiktaş’ta teknik direktör değişikliği yaşanacak. Son altı maçta sadece bir galibiyet alan Siyah-Beyazlılar, Atakaş Hatayspor mağlubiyeti sonrası Valerin Ismael ile yollarını ayırma kararı aldı. Açıklamanın yapılması bekleniyor.

TAZMİNATTA ANLAŞILDI

Fransız çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan alacağının yarısın ödenecek. Yaklaşık 450 bin Euro alacak olan Ismael, sözleşme feshi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırdı, resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

ANTRENMANDA YER ALMADI

Teknik Direktör Valerien Ismael ile yol ayrımında olan Beşiktaş'ın gerçekleştiridği antrenmanını U-19 Teknik Sorumlusu olan Serdar Topraktepe yönetti.

Beşiktaş’ta gündem teknik direktör değişikliği sıcaklığını korurken siyah beyazlı futbolcular Spor Toto Süper Lig 'in 12. haftasında oynanacak Ümraniyespor maçı hazırlıklarına U19 Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştiriyor.

EN GÜÇLÜ ADAY ŞENOL GÜNEŞ

Valerien Ismael ile yollarını ayıracak Beşiktaş’ta, yeni teknik direktör bugün netlik kazanacak.

Başkan Çebi, yönetim kurulu ile yapacağı toplantıda görüştüğü isimler ile ilgili bilgileri aktaracak. Siyah Beyazlılar'da yeni teknik direktör olmaya en yakın isim ise Şenol Güneş.