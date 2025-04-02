Beşiktaş’ta formaya hasret kalan Ricardio’dan şoke eden haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ta formaya hasret kalan Ricardio’dan şoke eden haber

Beşiktaş’a geldiği günden bu yana bir tane bile resmi maça çıkamayan Elan Ricardio sakatlandı. Genç oyuncunun antrenmanda sakatlandığı açıklandı.

Beşiktaş’a ara transferde gelen Elan Ricardio, siyah beyazlı forma ile bir tane bile resmi maça çıkamadı. Genç orta saha oyuncusu, siyah beyazlılara imza attıktan sonra yaşadığı sağlık sorunları ve düşük kondisyon nedeniyle maç kadrosuna bile giremedi.

Genç oyuncu sadece milli arada İstanbulspor’a karşı oynanan hazırlık maçında forma giyebildi.

Beşiktaş’tan genç oyuncu ile ilgili kötü haber geldi. Genç oyuncu bir resmi maça bile çıkamadan sakatlandı. Ricardio için yapılan sakatlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo’nun yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır."

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