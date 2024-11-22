Beşiktaş’ta forvet belirsizliği. Van Bronckhorst’un 11’i şekilleniyor

Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi devam ediyor. Siyah beyazlılar, kazanarak 3 haftalık galibiyet hasretini bitirmek istiyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst bu maçta sahaya çıkaracağı 11'i netleştirmeye çalışıyor.

Siyah beyazlıların kalesinde Mert Günok olacak. Savunmanın sağında Svensson, solda ise Arthur Masuaku forma giyecek. Stoper ikilisi Paulista ve Uduokhai'den oluşacak.

Defansın önünde Al Musrati görev yapacak. Libyalı futbolcuya Gedson Fernandes eşlik edecek. Bu ikilinin önünde 10 numara pozisyonunda Rafa Silva olacak.

FORVETTE BELİRSİZLİK VAR

Sağ kanatta Milot Rashica forma giyecek. Solda Ernest Muci sakatlığı nedeniyle süre alamayacak. Arnavut oyuncunun yerine Joao Mario’nun forma giymesi bekleniyor.

İleri uçta ise Immobile’nin durumu belirsizliğini koruyor. İtalyan futbolcu bu maçta da görev yapamazsa santrforda Semih Kılıçsoy şans bulacak.