Beşiktaş'ta Gabriel Paulista geri dönüyor!

Süper Lig'de 24 Eylül'de Kayserispor ile oynanacak erteleme maçında Tiago Djalo statü gereği forma giyemeyecek.
Portekizli stoperin yokluğunda sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Gabriel Paulista'nın görev alması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın Brezilyalı stoperle yakından ilgilendiği öğrenildi.
Brezilyalı stoper, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçında oynadığı Lausanne-Sport maçında sakatlanmıştı.
