Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista geri dönüyor!

Beşiktaş, önümüzdeki hafta içerisinde Süper Lig'in erteleme mücadelesinde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda bu mücadelede Gabriel Paulista'nın yeniden ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Süper Lig'de 24 Eylül'de Kayserispor ile oynanacak erteleme maçında Tiago Djalo statü gereği forma giyemeyecek.

Portekizli stoperin yokluğunda sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Gabriel Paulista'nın görev alması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın Brezilyalı stoperle yakından ilgilendiği öğrenildi.

gabriel-paulistada-son-durum.jpeg

Brezilyalı stoper, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçında oynadığı Lausanne-Sport maçında sakatlanmıştı.

