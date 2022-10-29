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Beşiktaş'ta galeriye milyonluk kurşun. 25 milyon liralık araç hasar gördü

Beşiktaş'ta bulunan lüks otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği 25 milyonluk son model lüks araç hasar aldı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 11:23
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Beşiktaş'ta galeriye milyonluk kurşun. 25 milyon liralık araç hasar gördü

Beşiktaş'ta galeriye milyonluk kurşun. 25 milyon liralık araç hasar gördü
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Beşiktaş'ta bulunan lüks otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği 25 milyonluk son model lüks araç hasar aldı.

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi üzerinde bulunan lüks otomobil galerisinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı nedeniyle galerinin içinde bulunan 25 milyon değerinde lüks otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Galerinin camında ise 15 kurşun deliği olduğu görüldü. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri galeride incelemelerde bulundu.

Kurşun isabet eden lüks otomobile kırmızı branda çekilirken galeri camı da Türk bayrakları ile kapatıldı.Polis, kaçan saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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