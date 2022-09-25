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Beşiktaş'ı sevindiren Redmond gelişmesi

Beşiktaş'ın yeni isimlerinden Redmond hakkında sıcak gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 14:40
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Beşiktaş'ta geçen günlerde elinden ameliyat olan Redmond hakkında taraftarı sevindirecek gelişme

Beşiktaş'ı sevindiren Redmond gelişmesi
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Geçtiğimiz günlerde elinden ameliyat olan Nathan Redmond’ın ilk olarak 3 hafta sahalardan uzak kalacağı söylenmişti.

Şu an ise İngiliz futbolcunun derbide oynama ihtimali konuşuluyor.

28 yaşındaki futbolcunun eline yapılacak özel bir bandajla Fenerbahçe maçında sahada olabileceği gelen haberler arasında. Redmond’ın durumu birkaç gün içinde netlik kazanacak.

DİĞER İSİM RACHID GHEZZAL

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan bir diğer isimse Rachid Ghezzal. Cezayirli oyuncunun hafta içinde takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Ghezzal'ın yavaş yavaş sakatlığını atlattığına dikkat çekmişti.

30 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe maçının kadrosunda olacağı ifade edildi. 

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