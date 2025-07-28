Beşiktaş'ta Gedson Fernandes gidiyor! İşte bonservis bedeli

Yeni sezona teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde iddialı bir şekilde girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor.

Siyah beyazlılarda bir yandan kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürerken bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular netleşiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

???? Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. https://t.co/a6Uc8NeE4x — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 28, 2025

SERDAL ADALI 'YÜZDE 100' DEMİŞTİ

Beşiktaş, 2022 yaz döneminde yıldız oyuncunun yüzde 50'lik bonservisini almıştı ve bu pay karşılığında da Benfica'ya 6 milyon Euro ödeme gerçekleştirmişti.

Başkan Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde bu konuda yaptığı açıklamada oyuncunun bonservisinin diğer yüzde 50'sini de almak istediklerini belirterek, "Gedson’un bonservisinin yüzde 100’ünü almadığım sürece sözleşmesini uzatacağım. Zaten benim oyuncum. Beşiktaş’ta oynamaya devam eder" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 49 maça çıkan 26 yaşındaki Portekizli orta saha, bu maçlarda 12 gol attı, 3 de asist yaptı.