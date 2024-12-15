Beşiktaş’ta Gedson’un yerine formayı kapan oyuncu belli oldu

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Gedson Fernandes, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Adana Demirspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Adana deplasmanında kazanarak çıkışını sürdürmek isteyen siyah beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin, ilk 11'in değişilmez ismi Gedson'un yerine kime forma vereceği merak konusu olmuştu.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Toptaktepe, Portekizli yıldızın yerine geçtiğimiz hafta sonradan oyuna giren bunu çok iyi değerlendiren Chamberlain’e şans verecek.

Tecrübeli futbolcu yaz döneminde de gidecek mi, kalacak mı? sorularına kulağını tıkamış, sahaya odaklanarak hep kendini hazır tutmuştu.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca perşembe günü oynamayan Rashica da tekrar ilk 11’e dönecek.

Serdar Topraktepe’nin oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Rakibimiz zor bir dönemden geçiyor ve galibiyet alamamış olabilir. Fakat hiçbir rakibi küçümsememeliyiz. Aynı konsantrasyonla sahaya çıkıp, kazanalım ve derbi galibiyetini daha anlamlı hale getirelim” dediği öğrenildi.