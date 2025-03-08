Beşiktaş’ta gidecek ilk oyuncu belli oldu: Yönetim yol haritasını çizdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ta gidecek ilk oyuncu belli oldu: Yönetim yol haritasını çizdi

Beşiktaş önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Siyah beyazlı yönetim transfer için yol haritasını belirlerken sezon sonu takımdan ayrılacak ilk oyuncu belli oldu.

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, teknik direktör Solskjaer ve scout direktörü Eduard Graf, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantıda artık takıma 30 yaş ve üzeri futbolcu transfer edilmemesi politikasının devam etmesi gerektiği kararı verildi.

Takımın yaş ortalaması düşürülürken artık Beşiktaş'ta transfer edilecek futbolcuların 28 yaşını geçkin olmamasına dikkat edilecek.

Siyah-beyazlılar bu ölçütlerde yeni sezonda kendini kanıtlamış 2 yıldız futbolcuyu transfer edecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş'ta sezon sonunda yolların ayrılacağı ilk isim ise çok net. Siyah-beyazlıların kesin olarak Ciro Immobile ile vedalaşacağı aktarıldı.

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