Beşiktaş'ta giden gidene: Immobile'den sonra o da yolcu

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta giden gidene: Immobile'den sonra o da yolcu

Kadrosunda yenilemeye giden Beşiktaş'ta Immobile'den sonra bir yıldız daha takımdan ayrılıyor.

İtalyan forveti Ciro Immobile ile vedalaşan Beşiktaş'ta bir futbolcuyla daha yollar ayrılıyor.

Siyah-beyazlılar kadroda yer açmak için beklentileri karşılayamayan İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain’i de göndereceği öğrenildi.

Alex Oxlade-Chamberlain’e fesih bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeneceği belirtildi. Ayrıca haberde Chamberlain'nin tedavisinin 2 hafta daha süreceği ve Avusturya kampına götürülmeyeceği belirtildi.

İngiliz futbolcuya Championship ekiplerinden teklifler geldiği öne sürüldü.

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