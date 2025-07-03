Beşiktaş'ta giden gidene: Immobile'den sonra o da yolcu

İtalyan forveti Ciro Immobile ile vedalaşan Beşiktaş'ta bir futbolcuyla daha yollar ayrılıyor.

Siyah-beyazlılar kadroda yer açmak için beklentileri karşılayamayan İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain’i de göndereceği öğrenildi.

Alex Oxlade-Chamberlain’e fesih bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeneceği belirtildi. Ayrıca haberde Chamberlain'nin tedavisinin 2 hafta daha süreceği ve Avusturya kampına götürülmeyeceği belirtildi.

İngiliz futbolcuya Championship ekiplerinden teklifler geldiği öne sürüldü.