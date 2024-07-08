Beşiktaş'ta gizli operasyon. 1.93'lük oyuncuyu İstanbul'a getirdi

Düzenleme: Kaynak: Sports Digitale
Beşiktaş'ta gizli operasyon. 1.93'lük oyuncuyu İstanbul'a getirdi

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı planlayan Beşiktaş, Almanya'da Augsburg forması giyen 1.93 boyundaki Felix Uduokhai'yi İstanbul'a getirdi ve tesisleri gezdirdi.

Transfer piyasasında fırtına gibi esen Beşiktaş, sessiz sedasız büyük hamleler yapmaya devam ediyor.

Gabriel Paulista ve Rafa Silva gibi yıldızları renklerine bağlayarak dikkatleri üzerine çeken Siyah-beyazlılar, transferde durmak bilmiyor. West Bromwich Albion'da forma giyen Okay Yokuşlu ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, savunma hattını güçlendirmek için kritik bir adım daha attı.

1.93'LÜK DEV STOPER
Beşiktaş yönetimi dün gizli bir operasyonla Augsburg forması giyen Felix Uduokhai’yi İstanbul’a getirerek tesisleri gezdirdi. Almanya’ya geri dönen Uduokhai transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi yurt dışı kampına kadar Felix Uduokhai transferini bitirmek istiyor.

26 yaşında ve 1.93 boyunda olan stoperin yurt dışı kampına yetiştirilmesi planlanıyor.

MEMNUN KALDI
İstanbul'a yaptığı ziyaretten oldukça memnun ayrıldığı söylenen Uduokhai, Nevzat Demir Tesisleri'nden etkilendiği ve burada Giovanni van Bronckhorst ve teknik ekibiyle yaptığı görüşmeler sonucunda Beşiktaş'a transfer olma arzusunu Augsburg kulübüne bildirdi. Şimdi iki kulüp, transferin son pürüzlerini gidermek için görüşmelerini sürdürüyor.

AUGSBURG KARNESİ
Geçen sezon Alman temsilcisiyle 33 maça çıkan Uduokhai, 2 bin 922 dakika süre aldığı maçlarda 2 gol attı ve 1 kırmızı kart gördü.

Augsburg ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan stoperin güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

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