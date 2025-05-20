Beşiktaş'ta golcü rotası belli oldu: Fransız yıldız ile görüşmeler başladı

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Beşiktaş'ta golcü rotası belli oldu: Fransız yıldız ile görüşmeler başladı

Beşiktaş'ta yönetim, iki yıldır kadrosuna katmak istediği Alexandre Lacazette için kolları yeniden sıvadı. Siyah beyazlı kulübün 33 yaşındaki golcü için görüşmelere başladığı bildirildi.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, forvet hattını iki isimle güçlendirmek istiyor. Bu bölgede bir tecrübeli bir de potansiyelli isim almak isteyen Beşiktaş, adaylarını belirledi.

Olympique Lyon’dan sezon sonunda ayrılacak olan Alexandre Lacazette’yi gündemine alan siyah-beyazlılar yıldız santrfor için görüşmelere başladı. MLS ve Suudi ekiplerinin de gündeminde olan 33 yaşındaki Fransız golcünün Avrupa’dan iyi bir teklif alması halinde kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Lacazette geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada aldığı teklifleri doğrularken “Şimdi düşünme zamanı, yeni takımım birkaç hafta içinde netleşecek" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 42 resmi maça çıkan Fransız yıldız 19 gol atarken, 3 kez de asist yaptı. Lyon dışında Arsenal’de 5 sezon mücadele eden Lacazette’nin kariyerinde Ligue 1 gol krallığı da bulunuyor.

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