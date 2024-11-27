Beşiktaş’ta görevden alınan Friedel tesisteki odasında bekliyor

Beşiktaş’ta büyük kaos yaşanıyor. Dün geceden bu yana yönetimden bazı isimler görevden alınırken bazı isimler ise istifa etti. Siyah beyazlılarda Samet Aybaba, Brad Friedel ve Okay Karacan görevden alınırken Onur Göçmez ve Işıl Zeybek ise istifa etti.

Beşiktaş yönetimi yaşanan büyük kaos sonrası yönetim acil olarak toplantı. Toplantıdan çıkacak kararlar merakla beklenirken Başkan Hasan Arat’ın görevi bırakıp bırakmayacağı belirsizliğini koruyor. Yönetime yakın kaynaklar Arat’ın istifa etmeyi düşünmemesine rağmen toplantıdan bunun tersi yönünde bir karar da çıkabileceği belirtiliyor.

SAMET AYBABA’DAN FLAŞ SÖZLER

Öte yandan siyah beyazlı yönetimdeki görevine son verilen Samet Aybaba, kararı telefonuna gelen mesajla öğrendiğini belirterek cumartesi günü belgelerle açıklama yapacağını söyledi. Aybaba, Başkan Hasan Arat ile 2-3 aydır görüşmediğini de sözlerine ekledi.

BRAD FRIDEL TESİSTEKİ ODASINDA BEKLİYOR.

Beşiktaş’ta görevine son verilen Brad Friedel’dan da çarpıcı sözler geldi. Friedel, gazeteci Sercan Dikme’ye yaptığı açıklamada “Tesiste ofisimdeyim, kulüpten birinin benimle iletişime geçmesini bekliyorum” dedi.