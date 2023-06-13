Beşiktaş'ta gözler Cenk Tosun'da. Amerika iddiaları yeniden gündeme geldi

Sezonu Beşiktaş'ta 27 gollük katkıyla bitiren Cenk Tosun'un MLS Ligi ekiplerinden Chicago Fire'ye transfer olması yeniden gündeme geldi.

Beşiktaş'ta gözler Cenk Tosun'da. Amerika iddiaları yeniden gündeme geldi

Editör: Ufuk Cingöz

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'un geleceği merak konusu oldu.

Bu sezon Şenol Güneş'in gelmesiyle beraber performansında patlama yapan oyuncu için MLS Ligi ekiplerinden Chicago Fire devreye girse de oyuncu "Beşiktaş’la sözleşme uzatacağım ve kulübüme para kazandırıp Şikago’ya öyle gideceğim. Çocuklarımın eğitimi için böyle düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından birkaç maç sonra sözleşmesi otomatik olarak uzayan Cenk, sezonu Kartal’la tamamladı.

Adale sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak olan Cenk’in şimdi nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Sezonu, 23’ü ilk 11’de olmak üzere 34 maçla tamamlayan Cenk Tosun, 18 gol ile 9 asistlik performansıyla takımına 27 gole katkı yaptı.

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