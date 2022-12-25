Şenol Güneş: 1 puan aldık. 2 puan kaybettik

Güneş, "3 puanı hedeflerken 1 puan aldık. Bizim için üzüntü verici. 2 puan kaybettik. Rakibe göre oyuna daha çok hakim olmamızın bir anlamı yok. Netice almamız gerekiyor.

Maça 0-0 başladık, gol yemeden atacağımız gollerle 3 puanı hedefledik. Ancak, ikinci yarının sonunda attığımız golle 1 puan aldık. 2 puan kaybettik" dedi.

Güneş, N'Koudou için de "N'Koudou iyi başlamıştı ama o pozisyondan sonra oyundan koptu. Rakiple itiştiler. Bunları doğru bulmuyorum tabii ama tam göremedim pozisyonu. Dediğim gibi o andan sonra N'Koudou oyundan koptu" ifadelerini kullandı.