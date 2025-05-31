Beşiktaş'ta hareketlilik: Manchester United'ın yıldızı için teklif

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta hareketlilik: Manchester United'ın yıldızı için teklif

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, orta saha pozisyonu için tüm dünyanın konuşacağı bir transfer için kollarını sıvadı. Kara Kartal, İngiliz devi Manchester United'da forma giyen yıldız oyuncu için teklif hazırlığında.

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de kafaya oynamak isteyen Beşiktaş'ta takviye yapılacak bölgelerin başında orta saha geliyor. Birçok isim ile görüştüğü iddia edilen siyah-beyazlılar için ortaya atılan son isim taraftarı heyecanlandırdı.

BEŞİKTAŞ'TA CASEMIRO SESLERİ

Beşiktaş, Manchester United'ın yıldız orta sahası Casemiro için harekete geçti. İspanyol haber sitesi Strikers'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'ın, Manchester United'da forma giyen ve takımdan ayrılması beklenen Brezilyalı orta saha Casemiro'yu kadrosuna katmak istediğini iddia etti.

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Haberde, Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Roma'nın da Casemiro ile ilgilendiği ifade edilirken, tecrübeli oyuncunun geleceğine kısa süre içinde karar vereceği belirtildi. Teknik direktör Ruben Amorim'in ise Casemiro'nun ayrılığına onay verdiği ve takımda yeni yüzler görmek istediği öne sürüldü. Brezilya Milli Takım formasını da giyen 33 yaşındaki yıldız oyuncu sağ ayaklı olmasına rağmen iki ayağını da iyi kullanabiliyor.

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