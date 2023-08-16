Beşiktaş'ta hedef Barrow. Bologna'ya verilecek bonservis bedeli belli oldu

Editör: Barış Atakan

Bu sezon transfer döneminin başında sessiz kalsa da son günlerde Rebic, Onana, Amartey ve Milot Rashica'yı renklerine bağlayan Beşiktaş, Bologna forması giyen Musa Barrow transferini de bitirmek üzere.

NTV'de yer alan habere göre; Beşiktaş Musa Barrow transferi için Bologna ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, transferi 6 milyon Euro bonservis bedeli ile tamamlamak istiyor.

Beşiktaş yönetimi, kulüple bonservis görüşmelerine devam ederken, Barrow'un menajeri ile de İstanbul'da görüşme gerçekleştirdiği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Barrow, 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.