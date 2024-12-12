Beşiktaş’ta hedef mutlak galibiyet. Sakatlıklar savunmaya darbe vurdu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Bodo Glimt’e konuk olacak. Saat 23.00’da başlayacak maçı Slovak hakem Flip Glova yönetecek. Karşılaşma, TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Siyah beyazlılar, Avrupa’da oynadığı son maçta Maccabi Tel Aviv’e 3-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş, Noveç deplasmanında alacağı galibiyet ile üst tura çıkmak için play off oynama şansını artırmayı hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. basamakta bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.



BEŞİKTAŞ SAKATLIK KABUSU YAŞIYOR

Beşiktaş’ta sakatlıklar özellikle savunmaya büyük darbe vurdu. Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan ve daha sonra yapılan antrenmanlara katılmayan Emirhan Topçu'nun durumu maç saatinde belli olacak. İtalyan golcü Immobile de sakatlığı nedeniyle Norveç deplasmanında yer alamayacak.

Öte yandan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku Norveç'te forma giyemeyecek.

Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şöyle:



Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Gundersen, Björkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh



Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi, Salih, Musrati, Rafa, Gedson, Muçi, Semih.