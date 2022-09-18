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İşte Valerien Ismael'in can yakan hataları: Sonunu getirdi

Beşiktaş'ta Başakşehir yenilgisinin ardından İstanbulspor beraberliği teknik direktör Valerien Ismael'i hedef tahtasına oturttu. Ismael, sezon başından beri yaptığı inanılmaz hatalarla dikkat çekti

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 13:58
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Beşiktaş'ta hedefteki isim Ismael

İşte Valerien Ismael'in can yakan hataları: Sonunu getirdi
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Beşiktaş, şampiyonluk iddiasıyla girdiği sezonda Başakşehir yenilgisi ve İstanbulspor beraberliği ile ağır yara aldı.

Taraflı tarafsız herkes Beşiktaş'ın puan kayıplarından Valerien Ismael'i sorumlu tuttu.

Ismael'in çok eleştirilen kararları şöyle:

- Kalede değişiklikler. Bir Ersin'i oynattı, bir Emre'yi. Ersin'i yeni sözleşme imzalamadığı için yönetimin talebiyle oynatmadığı ileri sürüldü. Sonuçta iki kaleci de enkaza döndü. Öyle ki sezon başından beri kalesine gelen hemen her isabetli şut gol oldu. Hatta İstanbulspor maçında ilk golde top direğe isabet etti ama sonra Ersin'e çarpıp kaleye girdi.

- Ligin ikinci haftasında Alanyaspor'la deplasmanda oynanan maça fırtına gibi başlayan Beşiktaş, 3-0 öne geçti. Ama Beşiktaş'ta Emrecan Uzun kırmızı kart görünce Valerien Ismael inanılmaz bir olaya imza attı. Golleri atan N'Koudou, Ghezzal ve Salih'i ikinci yarının başında oyundan aldı. Üstelik bu üçlü sahanın en iyileriydi. Sonrası Beşiktaş için kabus oldu. 3-3 biten maçta Beşiktaş beraberliği zor kurtardı.

- Beşiktaş'ın sahasında Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçta Necip'i stoper oynatma inadı 3 puan kaybına yol açtı. Necip'in hatalı pası sonrası pozisyona giren Başakşehir, Beşiktaş kalesine isabet ettirdiği tek şutta golü attı ve sahadan galip ayrıldı.

- Ve İstanbulspor maçı. Valerien Ismael cezalı olduğu için yoktu. Kulübede yardımcısı vardı. Yardımcısı da oyuncu değişikliklerinde ondan aşağı kalmadı. O da golü atan N'Koudou'yu dışarı aldı. İkinci yarıda yine enteresan değişiklikler devam etti ve Beşiktaş bu maçta da kaleyi tutan 2 şutta da golü yedi.

Valerien Ismael, geçen sezon da eleştiriliyordu. Ama yönetim arkasında durdu. Şimdi de aynı hatalara devam ediyor. Bakalım yönetim arkasında durmaya devam edecek mi? Yoksa Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş rüyasını bu kez gerçekleştirecek mi?

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