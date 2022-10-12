Herkesin eleştirdiği Valerien Ismael Sergen Yalçın'ı da Şenol Güneş'i de geçti

18 puanı bulunan Beşiktaş, 9. haftalar itibarıyla son 6 sezonda en çok puan topladığı sezonu yaşıyor. Beşiktaş ligde 9. hafta sonunda aynı puana sahip Adana Demir ve Konyaspor ile birlikte zirvede yer alırken yönetim de takımın konumundan oldukça memnun.



Hürriyet'in haberine göre bu sezon hem kadro olarak hem de performans olarak beklenenin üstünde bir efor sarf ettiklerini belirten siyah-beyazlı yöneticiler takıma güvendiklerini de yinelediler.

Teknik Direktör Ismael, birçok eksikliklerin bulunmasına rağmen sistemde en ufak bir sıkıntı yaşamadıklarını ve tüm oyuncuların başarıyla mücadele ettiklerini ifade ederken "Sezonun ilk haftaları sancılı geçer. Ama biz hedeflerimize odaklandık. Bu nedenle yaşanan sancıları atlatacağız" dedi.



SEZON TEKNiK ADAM PUAN



2017-18 Şenol Güneş 15

2018-19 Şenol Güneş 15

2019-20 Abdullah Avcı 12

2020-21 Sergen Yalçın 16

2021-22 Sergen Yalçın 17

2022-23 Valerien Ismael 18