Beşiktaş'ta ibre o isme döndü

Beşiktaş'ta ibre o isme döndü

Siyah beyazlı ekipte teknik direktör arayışları sürerken Hırvat çalıştırıcı Nico Kovac'ın ismi ön plana çıktı.

Serdal Adalı başkan seçilmesinin ardından teknik direktör arayışlarına başlarken listesinin ilk sırasında Hırvat teknik adam Nico Kovac var. Son olarak Wolfsburg'da çalışan Kovac ile temas kuruldu.

KARİYERİNDE 4 KUPA VAR

Sergen Yalçın ille anlaşmak isteyen ancak ünlü ismi ikna edemeyen Beşiktaş'ın favori ismi olan Niko Kovac teknik adamlık kariyerinde 4 kupa kazandı. Bayern Münih ile 1 Bundesliga şampiyonluğu, 1 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası kaldırdı. Eintracht Frankfurt’ta da 1 Almanya Kupası kazanmıştı.

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