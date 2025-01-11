Beşiktaş'ta ibre o isme döndü

Serdal Adalı başkan seçilmesinin ardından teknik direktör arayışlarına başlarken listesinin ilk sırasında Hırvat teknik adam Nico Kovac var. Son olarak Wolfsburg'da çalışan Kovac ile temas kuruldu.

KARİYERİNDE 4 KUPA VAR

Sergen Yalçın ille anlaşmak isteyen ancak ünlü ismi ikna edemeyen Beşiktaş'ın favori ismi olan Niko Kovac teknik adamlık kariyerinde 4 kupa kazandı. Bayern Münih ile 1 Bundesliga şampiyonluğu, 1 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası kaldırdı. Eintracht Frankfurt’ta da 1 Almanya Kupası kazanmıştı.